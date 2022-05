lo dice nino cartabellotta, presidente della fondazione gimbe

Covid19, prolungare “l’obbligo di mascherina al chiuso in alcuni luoghi ad alto rischio è assolutamente in linea con le evidenze scientifiche. Poi ci sono altri luoghi considerati a rischio intermedio dove è rimasta una raccomandazione. Quello che è importante ribadire è che i dati che contano sono il numero di persone che si trovano in un locale, la grandezza del locale, l’aerazione e il tempo di permanenza”. A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.

Nell’ultima settimana la curva dei contagi ha ripreso a scendere, si spera nella bella stagione

Nell’ultima settimana “la curva ha ripreso a scendere. Speriamo che adesso con la bella stagione la situazione vada a migliorare ulteriormente come abbiamo visto negli anni precedenti” evidenza Cartabellotta.

Il Long Covid

Il presidente della Fondazione Gimbe specifica che “questo è un virus che non colpisce solo l’apparato respiratorio, il fatto che ci sia anche il Long Covid, fa sì che sia meglio non prenderlo che prenderlo, anche quando si è vaccinati e si rischia di meno la vita”.

Ancora 8 milioni di persone senza dose booster

Il prossimo autunno-inverno sarà, per il presidente della Fondazione Gimbe, “il banco di prova per una serie di ragioni. Ci sono 8 milioni di persone senza dose booster e non sappiamo con che tipo di variante avremo a che fare. Sulle quarte dosi si sta iniziando a muovere qualcosa ma i numeri sono veramente molto molto bassi. E’ necessario cambiare modalità organizzativa, utilizzando la chiamata diretta!. Quarta dose per tutti? “Al momento nessuno può dirlo, dobbiamo aspettare i dati”, conclude Cartabellotta.

Covid19 in Sicilia, il bollettino di ieri

Sono 2.817 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.420 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.111. Il tasso di positività scende al 12% mentre il giorno precedente era al 14,5%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.344 con un aumento di 1.294 casi. I guariti sono 2.346 mentre le vittime sono 12 portano il totale dei decessi a 10.599.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 848, 10 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 46, lo stesso numero rispetto al giorno precedente.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 735 casi, Catania 693, Messina 962, Siracusa 295, Trapani 311, Ragusa 202, Caltanissetta 160, Agrigento 269, Enna 25.