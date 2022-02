La consorte Camilla, invece, è risultata negativa

Carlo, il principe di Galles è risultato positivo al Covid-19 ed è in autoisolamento. Il contagio è stato comunicato poco prima del suo arrivo a una festa di fidanzamento a Winchester.

Ieri, mercoledì 9 febbraio, Carlo e la moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, hanno incontrato alcune persone a un ricevimento al British Museum (e tra gli ospiti c’erano il cancelliere Rishi Sunak, il ministro dell’Interno Priti Patel e l’ex calciatore del Liverpool Ian Rush). Camilla, però, è risultata negativa al coronavirus.

Per Carlo, vaccinato tre volte, si tratta della seconda positività, dopo il contagio avvenuto nel marzo 2020, riportando solo sintomi lievi. Ora, però, non si conoscono le condizioni di salute del principe. Inoltre, come si apprende da una fonte di Buckingham Palace, citata dalla stampa britannica, il principe Carlo ha incontrato di recente la madre, la regina Elisabetta che, comunque, non ha mostrato alcun sintomo.

Il principe Carlo ora deve autoisolarsi per 10 giorni ma potrebbe essere autorizzato a terminare la quarntena prima se dovesse risultare negativo al quinto e sesto giorno. Regole che, comunque, potrebbero essere presto revocate in tutto il Regno Unito, come anticipato dal primo ministro Boris Johnson.