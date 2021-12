L'infettivologo ha analizzato gli effetti del Covid19 sui polmoni

Matteo Bassetti, infettivologo e primario della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, parlando degli effetti della variante Delta sui pazienti ricoverati che non hanno ricevuto il vaccino, ha affermato: “Questa mattina (ieri, n.d.r.) guardavo le tac dei soggetti che sono arrivati nelle ultime 24ore, tra 50 e 60 anni, che sono devastanti. Tac che noi non vedevamo neanche nella prima ondata”.

“Il livello di devastazione polmonare che la variante Delta fa a un non vaccinato – ha aggiunto – è veramente impressionante. Mi piacerebbe che molti di quelli che decidono di non vaccinarsi facessero un giro in reparto o banalmente vedessero queste immagini”.

Ricoveri in aumento

Bassetti ha poi proseguito: “Non avevamo una settimana così difficile dalla prima parte dell’anno. A livello di ricoveri siamo in piena quarta ondata e ci auguriamo di essere molto vicini al picco dei contagi perché siamo un po’ stanchi”, riferendosi alla Liguria.

“Continuiamo a ricoverare pazienti che deliberatamente hanno scelto di non vaccinarsi – ha concluso Bassetti – solo questa settimana abbiamo avuto 10 accessi di soggetti tra i 50 e i 60 anni, ma anche una donna di 90 anni ed un uomo di 100 anni non vaccinati”.