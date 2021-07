Santo Giuliano: “Sono morto per un secondo”

Sull’orlo del pianto il noto ballerino che in passato ha preso parte alla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, Santo Giuliano, racconta la sua esperienza dopo aver fatto il vaccino anti-covid. In un video che ha pubblicato su facebook sostiene di essere “morto per un secondo”. Il suo cuore infatti ha smesso di battere in seguito ad una fortissima infiammazione al cuore, a quanto pare provocata dal vaccino anti-covid a cui si era poco prima sottoposto.

“Ora sto bene ma il mio cuore ha smesso di battere”

“A distanza di cinque giorni dalla prima dose, – ha detto nel video – mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco”. Il video lo ha girato proprio nella sua stanza di ospedale. Il ballerino spiega le sue attuali condizioni di salute: “Volevo rassicurarvi che ora sto bene, mi sto riprendendo e oggi mi hanno spostato dalla camera intensiva alla camera normale e mi stanno tenendo ancora sotto controllo”.

Un racconto quasi in lacrime

Visibilmente commosso, Santo Giuliano ha voluto condividere la sua esperienza raccontato la sua disavventura che davvero ha sfiorato il dramma: “Il cuore piano piano si è fermato finchè si è spento – afferma-. Penso che mi abbiano iniettato dell’adrenalina e poi sono stato sottoposto al defibrillatore. I medici mi hanno ripreso e hanno capito che c’era un’infiammazione nel cuore al miocardio. E tutto questo dovuto dal vaccino. Non sono contro al vaccino ma non sto inventando nulla. I dottori mi hanno detto che non posso fare la seconda dose perché la prima somministrazione mi ha provocato questa reazione fortissima. In realtà sono morto per un secondo”.

La sua esperienza ad “Amici”

Santo Giuliano fu protagonista dell’edizione 2013 della fortunata trasmissione di Mediaset “Amici”, incentrata su una scuola di talenti del ballo, del canto e non solo. All’epoca si era già particolarmente distinto per il suo talento anche se non fu lui il vincitore: trionfò infatti Federico Angelucci. Comunque si mise talmente in evidenza che ebbe immediati riscontri: qualche tempo dopo prese parte al corpo di ballo dell’inedito World Tour di Laura Pausini.