Vaccino, OMS conferma legame con problemi cardiaci ma i benefici superano i rischi

Ergastolo per l’omicidio Ardita, “nessuna vittoria, Eligia e Giulia non torneranno”

La testimonianza della sorella di Eligia Ardita dopo l’ergastolo per Christian Leonardi, condannato per l’omicidio della moglie e della figlia che la donna aveva in grembo. Luisa Ardita spiega che non si tratta di una vittoria.

..