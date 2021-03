Cosa contiene la guida aggiornata dei CDC (Stati Uniti d'America)

Negli Stati Uniti d’America sempre più adulti sono vaccinati contro il Covid-19 .

sempre più adulti sono vaccinati contro il . Aggiornata la guida dei CDC con le raccomandazioni per gli statunitensi.

Novità per chi ha concluso il percorso vaccinale.

Gli americani completamente vaccinati possono riunirsi con altre persone vaccinate in casa senza indossare la mascherina o rispettare il distanziamento. Lo riportano, in una guida aggiornata, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

Le raccomandazioni dicono anche che le persone vaccinate possono riunirsi allo stesso modo – all’interno della stessa famiglia – con le persone considerate a basso rischio di malattie gravi, come nel caso dei nonni vaccinati che visitano i bambini e i nipoti sani.

Questa guida risponde al fatto che negli USA sempre più adulti si sono vaccinati e si chiedono se l’assunzione del farmaco gli possa dare la libertà di visitare i membri della famiglia, viaggiare, ecc.

La direttrice del CDC, la dr.ssa Rochelle Walensky, ha spiegato: «Con sempre più persone vaccinate ogni giorno, stiamo iniziando a voltare pagina». Durante una conferenza stampa, l’esperta ha definito la guida un «primo passo» verso il ripristino della normalità.

Il CDC, però, continua a raccomandare che le persone vaccinate con due dosi indossino ancora le mascherine, evitino gli assembramenti e prendano le distanze fisicamente dagli altri quando sono in pubblico. Il CDC ha anche consigliato alle persone vaccinate di sottoporsi a test se sviluppano i sintomi che potrebbero essere associati al COVID-19.

I funzionari statunitensi hanno affermato che una persona è considerata completamente vaccinata due settimane dopo avere ricevuto l’ultima dose di vaccino richiesta. Circa 31 milioni di americani – il 9% della popolazione – sono stati completamente vaccinati.