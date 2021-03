Le parole della dottoressa a DiMartedì

Ospite di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, Ilaria Capua ha affermato: «Il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino».

La virologa italiana, rispondendo a una domanda di Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, a proposito dell’immunità di gregge, ha affermato: «Questo virus purtroppo non andrà via e diventerà endemico, nel senso che ormai la sua circolazione è attiva, e non solo nella popolazione europea il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione. E abbiamo visto il vaccino Pfizer riduce del 90% la trasmissione con 2 dosi. Con una dose, la riduce dell’80%. Più vacciniamo le persone e ci saranno zero morti, e si ridurrà progressivamente la circolazione del virus».

Inoltre, la dottoressa Capua ha spiegato che non si potrà azzerare la circolazione del virus: «È per questo che per alcune infezioni come il morbillo o la varicella si continua a vaccinare, perché il virus circola ancora, la transizione tra emergenza pandemica a emergenza epidemica avverrà e noi impareremo a convivere con il virus, anche senza vederlo per la stragrande maggioranza dei casi».

In poche parole, per Capua bisognerà convivere con il Sars-CoV-2 come già avviene con altri virus.