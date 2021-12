Le parole del direttore dell'INMI Spallanzani di Roma, Francesco Vaia

“Adesso tutti abbiamo imparato questo: il virus, questo come altro, varia e varierà, per cui faremo un vaccino annuale. Faccio di nuovo mio l’appello della Von der Leyen che ha detto che bisogna aggiornare i vaccini. Non quarta e quinta dose ma una dose di richiamo annuale e il presidente Draghi prenda un po’ di coraggio: faccia finire questa emergenza e facciamo un vaccino annuale”.

Così il direttore dell’INMI Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di Non stop News in onda su Rtl 102.5. “È molto grave fare annunci su quarta e quinta dose – ha rimarcato – Siamo più onesti e più corretti, dobbiamo dire due cose. Intanto dobbiamo guardare oltre e secondo me dobbiamo cominciare a pensare di uscire da questa emergenza dicendo che faremo, così come per l’influenza, un vaccino annuale, ma un vaccino che sia aggiornato con le varianti che mano a mano troveremo. Anche il virus influenzale varia: non abbiamo mai detto ‘facciamo un vaccino con la variante Y'”.