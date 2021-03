Lo ha riportato la Direzione generale della sanità francese (DGS)

In Francia scoperta una nuova variante del coronavirus .

scoperta una . La mutazione è avvenuta in Bretagna .

. Secondo gli esperti, però, la variante non è preoccupante.

Ieri sera, lunedì 15 marzo, la Direzione generale della sanità francese (DGS) ha comunicato di avere individuato una nuova variante di coronavirus in Bretagna.

Come si legge su Leparisien.fr, il DGS ha affermato: «È stata rilevata come parte di un cluster presso il centro ospedaliero di Lannion in Côtes-d´Armor. Il 13 marzo sono stati identificati 79 casi, di cui 8 con la variante, confermata dal sequenziamento».

Tuttavia, le autorità sanitarie hanno rassicurato la popolazione. Le prime analisi di questa nuova variante non consentono di concludere «né per una maggiore gravità né per una maggiore trasmissibilità rispetto al virus originario». Il DGS ha comunicato che «sono in corso approfondimenti per comprendere meglio questa variante e il suo impatto».

Sono previsti esperimenti di laboratorio «per determinare come questa variante reagisca alla vaccinazione e agli anticorpi sviluppati durante le precedenti infezioni». Questa nuova scoperta è già stata trasmessa alle autorità sanitarie internazionali.

Per il momento, la variante bretone è stata classificata nella categoria delle mutazioni sotto sorveglianza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Però, fanno parte delle varianti non preoccupanti, al contrario di quelle inglese, brasiliana e sudafricana.

Questa variante, però, ha una particolare: la difficoltà nel rilevarla. Le autorità sanitarie francesi, comunque, metteranno in atto misure di sorveglianza. «A scopo precauzionale, le autorità locali e le prefetture stanno intensificando le misure per frenare la trasmissione del virus, ad esempio accelerando la vaccinazione, ricordando l’importanza del distanziamento o limitando gli incontri», riporta il DGS nel suo comunicato. Un sistema per rilevare questa variante è stato istituito nelle regioni di Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc e Morlaix.

Infine, tutti i casi positivi di Covid-19 e i loro contatti sono stati isolati.