Illinois, arrestata influencer nota come Tea Tyme

Una diretta sui social si è trasformata in una tragedia. È accaduto in un sobborgo di Chicago.

Una social media creator è stata arrestata con l’accusa di aver investito e ucciso un pedone mentre guidava e allo stesso tempo conduceva una livestream. L’incidente risale allo scorso 3 novembre ma l’arresto è arrivato solo ora, al termine delle indagini. La donna è conosciuta online con il nome di Tea Tyme. Secondo le autorità, stava trasmettendo in diretta su TikTok mentre attraversava in auto una zona residenziale della città di Zion, nello Stato dell’Illinois.

La vittima è un uomo di 59 anni, Darren Lucas, che stava attraversando un incrocio vicino alla sua abitazione. È morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

L’arresto e le accuse formali

Secondo quanto comunicato dalla polizia, Tynesha McCarty‑Wroten, 43 anni, è stata arrestata martedì scorso, 23 dicembre, per il suo ruolo nella morte di Darren Lucas. A renderlo noto è stato il tenente Paul Kehrli del dipartimento di polizia di Zion, in Illinois. I registri del carcere locale indicano che McCarty‑Wroten deve rispondere di accuse penali pesanti: omicidio colposo aggravato da condotta temeraria e uso aggravato di un dispositivo di comunicazione con esito mortale.

La donna è conosciuta soprattutto dai suoi follower come Tea Tyme, nome con cui gestiva un account TikTok e altre attività online. L’arresto segna una svolta in un caso che aveva già suscitato grande attenzione sui social media.

La testimonianza della famiglia della vittima

La notizia dell’arresto è stata comunicata ufficialmente anche alla famiglia di Darren Lucas. A parlarne è stato Chris King, genero della vittima, che ha riferito di essere stato informato dall’ufficio del procuratore dello Stato. “La famiglia e io stesso siamo sollevati nel vedere che le ruote della giustizia si stanno muovendo”.

La dinamica dell’incidente a Zion

Darren Lucas stava camminando a un incrocio nella città di Zion, non lontano dalla sua città natale di Beach Park, quando un’automobilista lo ha investito. L’impatto lo ha lasciato privo di sensi sull’asfalto. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato morto nel pronto soccorso a causa di gravi lesioni da trauma contusivo.

McCarty‑Wroten è rimasta sul luogo dell’incidente e ha parlato con gli investigatori. Secondo la polizia, avrebbe riferito inizialmente di ritenere di avere il semaforo verde e di essersi accorta troppo tardi dell’attraversamento di Lucas, finendo per investirlo. In quel momento non era stata immediatamente incriminata.

Le immagini di sorveglianza e la svolta nelle indagini

Le indagini hanno però preso una direzione diversa nei giorni successivi. Le autorità hanno analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’incidente.

I video hanno mostrato una versione opposta rispetto a quella fornita dalla donna: McCarty‑Wroten avrebbe avuto il semaforo rosso mentre Lucas stava attraversando con il verde a suo favore.

Questa scoperta ha portato la polizia ad approfondire ulteriormente il caso. Nel giro di pochi giorni, gli investigatori sono venuti a conoscenza dell’esistenza di un video che suggeriva che Lucas fosse stato investito da un conducente impegnato in una livestream su un account TikTok associato a Wroten.

Il ruolo della livestream su TikTok

Il video che ha attirato l’attenzione della polizia era una registrazione dello schermo di una diretta trasmessa dall’utente “Tea_Tyme_3”. Nel filmato, l’host appare mentre parla al telefono. All’improvviso, un forte tonfo interrompe la scena. Subito dopo si sente la donna dire: “Ca**o, ca**o, ca**o… ho appena investito qualcuno”. La diretta si interrompe poco dopo, proprio nel momento in cui un bambino presente in auto chiede cosa sia successo. Un’altra persona, sempre all’interno del veicolo, domanda se la conducente stia bene.

Dopo la diffusione del video, l’account è stato reso privato e la biografia che indicava che l’utente fosse di Zion è stata cancellata.

Il telefono consegnato e l’analisi forense

Secondo la polizia, McCarty‑Wroten inizialmente si era rifiutata di consegnare il proprio telefono. Successivamente, tramite un avvocato, ha deciso di consegnarlo alle autorità. Gli agenti hanno spiegato che un’analisi forense del dispositivo ha confermato che il video della livestream era stato registrato nella data e all’ora dell’incidente che ha causato la morte di Lucas. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per formalizzare le accuse.

Le polemiche sui social e la richiesta di donazioni

Nei giorni successivi alla morte di Lucas, McCarty‑Wroten è finita al centro di un acceso dibattito online. È apparsa in una livestream separata, durante la quale ha chiesto donazioni tramite la piattaforma Cash App. La donna ha spiegato che le eventuali donazioni sarebbero servite a sostenerla durante un periodo di “congedo mentale”, in mezzo a “un sacco di merda che sta succedendo”. “Sapete che non mi piace chiedervi niente ma se voi… trovate nel vostro cuore e volete supportarmi, il mio CashApp è proprio lì”. Le reazioni sui social sono state in gran parte negative. Tra i commenti comparsi su TikTok, uno recitava: “Incredibile, spregevole!!! Non ha alcun rimorso!!!”. Un altro scriveva: “CASH APP???? DOPO AVER FALCIATO QUALCUNO…????”.

La raccolta fondi per la famiglia di Darren Lucas

La famiglia di Darren Lucas ha avviato una campagna GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della vedova dell’uomo. Chris King ha descritto la moglie di Lucas come “tutto” per lui, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua improvvisa scomparsa. Secondo le informazioni diffuse dalla polizia dopo l’arresto, Lucas stava tornando a casa dal lavoro. Era impiegato in un negozio di alimentari nelle vicinanze quando è stato investito.

Smartphone alla guida e sicurezza stradale

Studi condotti nel corso degli anni hanno collegato l’uso del telefono cellulare alla guida a un aumento significativo del rischio di incidenti stradali. TikTok, come altre piattaforme, vieta ai conducenti di effettuare livestream mentre guidano per motivi di sicurezza. Tuttavia, secondo quanto emerso, l’impostazione di uno sfondo personalizzato tramite la funzione green screen può aggirare questa misura di protezione.

