Le previsioni de IlMeteo.it

L’autunno si prepara a entrare con decisione sull’Italia, portando la prima vera ondata di maltempo e un brusco calo delle temperature.

Per giorni abbiamo vissuto un clima ancora estivo, con sole e caldo che sembravano voler rimandare l’arrivo della stagione fredda. Ma a partire da oggi, lunedì 22 settembre, come spiegato dalle previsioni de IlMeteo.it, la situazione cambierà in maniera netta: il nostro Paese sarà investito da una forte perturbazione di origine atlantica, quella che i meteorologi chiamano “tempesta equinoziale”.

Si tratta di un fenomeno che accompagna spesso il passaggio dall’estate all’autunno e che quest’anno arriverà in modo particolarmente marcato, costringendo milioni di italiani a riporre magliette leggere e a tirare fuori giacche e felpe.

Che cos’è la tempesta equinoziale

Il termine può sembrare poetico, ma descrive in realtà una situazione meteorologica ben precisa. Con “tempesta equinoziale” si indica una perturbazione intensa che si verifica in prossimità di uno dei due equinozi, cioè quello di primavera (marzo) o di autunno (settembre).

Questi eventi sono caratterizzati da:

Venti forti che possono diventare burrascosi.

Piogge abbondanti e improvvise.

Fenomeni temporaleschi intensi, talvolta accompagnati da grandine.

L’arrivo di questo fronte atlantico spazzerà via l’anticiclone che da settimane garantiva sole e stabilità. In poche ore l’Italia passerà da un clima quasi estivo a condizioni tipicamente autunnali.

Dove colpirà il maltempo

Il peggioramento sarà evidente soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche. Secondo gli esperti, le zone più a rischio sono:

Liguria di Levante

Alto Piemonte

Alta Lombardia

Qui sono attesi temporali violenti, rovesci intensi e anche grandinate.

Il maltempo si estenderà poi verso il Centro Italia, colpendo in particolare Toscana, Umbria e Lazio.

Le regioni del Sud e le isole maggiori (Sicilia e Sardegna) vivranno ancora un’ultima giornata dal sapore estivo, ma già nei giorni successivi la perturbazione raggiungerà anche queste aree, portando piogge e calo termico.

Attenzione ai temporali autorigeneranti

Un aspetto particolarmente delicato riguarda i cosiddetti temporali autorigeneranti. Si tratta di sistemi temporaleschi che si formano quando masse d’aria di diversa natura si scontrano, creando nuclei che restano quasi stazionari.

Questa loro caratteristica li rende pericolosi perché:

scaricano enormi quantità di pioggia sempre sulla stessa zona;

possono provocare alluvioni lampo;

favoriscono allagamenti improvvisi nei centri abitati.

Gli italiani conoscono bene gli effetti di questi fenomeni, spesso all’origine di gravi emergenze idrogeologiche. Anche questa volta il rischio non va sottovalutato.

Temperature in crollo

Nel giro di 48 ore passeremo dalle maniche corte alle giacche pesanti. Il calo delle temperature sarà brusco, anche di 10°C in meno rispetto ai giorni precedenti.

Questo cambiamento sarà percepito con maggiore intensità perché avviene subito dopo settimane di caldo sopra la media. La sensazione di freddo arriverà improvvisa e, per molti, quasi inaspettata.

Torna anche la neve

La vera sorpresa sarà il ritorno della neve sulle Alpi. Già da martedì è possibile che la “dama bianca” imbianchi i paesaggi alpini attorno ai 2000 metri di quota. Un fatto sorprendente se consideriamo che, soltanto pochi giorni fa, lo zero termico aveva toccato i 4500 metri. Questo abbassamento così rapido testimonia la potenza del fronte atlantico in arrivo e segna in maniera simbolica l’inizio della stagione fredda.

Previsioni giorno per giorno

Per comprendere meglio cosa ci aspetta, ecco una sintesi delle previsioni principali:

Lunedì 22 settembre

Nord: maltempo in arrivo da ovest verso est.

Centro: piogge e temporali soprattutto sulle regioni tirreniche.

Sud: ancora sole e caldo, ma con segnali di cambiamento.

Martedì 23 settembre

Nord: instabilità diffusa, piogge possibili ovunque, clima fresco.

Centro: tempo molto instabile con rovesci e calo termico.

Sud: primi temporali sulla Campania settentrionale.

Mercoledì 24 settembre

Nord: maltempo concentrato sul Nordest, piogge sparse altrove.

Centro: rovesci su coste tirreniche e Umbria.

Sud: piogge e rovesci in Campania.

Tendenza successiva

Il quadro rimarrà autunnale: fresco, variabile e con improvvisi episodi piovosi.

Come affrontare il cambio di stagione

Un cambiamento così brusco può avere conseguenze non solo sulla quotidianità, ma anche sulla salute.

Ecco alcuni consigli pratici:

Vestiario a strati: felpe e giacche leggere sempre a portata di mano.

Attenzione agli sbalzi termici: il passaggio caldo-freddo favorisce raffreddori e influenze.

Occhio agli spostamenti: guidare con prudenza in caso di pioggia intensa.

Proteggere la casa: controllare grondaie e scarichi per evitare allagamenti.

