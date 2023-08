punto zero con il prof. Sebastiano Bavetta

Il Reddito di Cittadinanza è stato un pilastro del sistema di welfare proposto dai governi targati 5 stelle in Italia, offrendo un sostegno finanziario a coloro che si trovano in condizioni di disagio economico. Tuttavia, in considerazione di un sistema di protezione sociale più sostenibile e inclusivo, sta emergendo l’opportunità di considerare il Reddito di Inclusione come una valida alternativa al Reddito di Cittadinanza. Anche di questo si è discusso nella recente puntata di “Punto Zero”, il format di Blogsicilia che ha l’obiettivo di raccontare con semplicità le questioni economiche che impattano sulla vita di tutti quanti.

Cosa è il Reddito di Inclusione

Il Reddito di Inclusione (REI) è un approccio più mirato e focalizzato, progettato per fornire un sostegno finanziario a coloro che si trovano in situazioni di povertà o esclusione sociale, ma che hanno anche la volontà e la capacità di reinserirsi nel mercato del lavoro o di partecipare ad attività di formazione e reinserimento sociale.

Uno dei vantaggi chiave del REI rispetto al Reddito di Cittadinanza è la sua maggiore efficienza nell’indirizzare le risorse finanziarie verso coloro che ne hanno effettivamente bisogno. Mentre il Reddito di Cittadinanza spesso fornisce un aiuto finanziario generale, il REI è strutturato per fornire un sostegno mirato e personalizzato, adattato alle specifiche esigenze di ogni individuo o famiglia.

Inoltre, il REI incoraggia un approccio incentrato sulla responsabilità individuale, stimolando la partecipazione attiva dei beneficiari nel processo di inclusione sociale ed economica. Attraverso programmi di formazione, corsi di aggiornamento professionale e opportunità di lavoro, il REI mira a promuovere l’autonomia e l’indipendenza delle persone, aiutandole a superare le barriere che impediscono loro di integrarsi pienamente nella società.

Dal punto di vista economico, sostenere il REI può portare a una maggiore efficienza delle risorse pubbliche, concentrando gli investimenti sui programmi e le iniziative che hanno dimostrato di avere un impatto positivo sulla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale.

Oltre a ciò, il REI può contribuire a ridurre la stigma sociale associata all’assistenza economica, poiché è rivolto specificamente a coloro che stanno cercando attivamente di migliorare la propria situazione e di costruire un futuro migliore per sé stessi e per la propria famiglia.

È importante sottolineare che, per rendere il REI un successo, è essenziale garantire una governance e un monitoraggio adeguati per evitare abusi e per assicurare che i beneficiari ricevano il giusto supporto per realizzare il proprio potenziale.

In sintesi, sostenere il Reddito di Inclusione rappresenta una prospettiva promettente per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Concentrando le risorse verso coloro che ne hanno effettivamente bisogno e promuovendo la partecipazione attiva nella società, il REI può essere uno strumento chiave per ridurre la povertà e promuovere l’inclusione sociale, creando una comunità più resiliente e coesa.

Punto zero parla dell’imposta negativa sul reddito

L’ultima puntata di Punto Zero condotta da Nino Amadore in collaborazione con il prof. Sebastiano Bavetta, parla proprio di reddito di inclusione e imposta negativa sul reddito. L’imposta negativa sul reddito (Negative Income Tax) è un concetto di politica economica e sociale che mira a fornire un sostegno finanziario ai cittadini con redditi bassi o nulli. Invece di essere un’imposta tradizionale, dove i contribuenti pagano al governo in base al proprio reddito, l’imposta negativa sul reddito inverte il meccanismo, offrendo una sorta di sussidio a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito stabilita. Il principio alla base dell’imposta negativa sul reddito è quello di combattere la povertà e l’esclusione sociale, garantendo un livello minimo di reddito per tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un’occupazione o reddito da lavoro. In pratica, se il reddito di un individuo è inferiore alla soglia stabilita, il governo eroga un pagamento per colmare la differenza fino a raggiungere il livello stabilito.

Il vantaggio di questa politica è che fornisce un meccanismo automatico per alleviare la povertà, poiché il sussidio è erogato solo a coloro che effettivamente ne hanno bisogno, senza bisogno di richiedere supporto o di compilare complessi moduli burocratici. Ciò semplifica notevolmente il processo di distribuzione dei fondi e riduce i costi amministrativi associati.

Un esempio di imposta negativa sul reddito è stato proposto dal premio Nobel per l’economia Milton Friedman negli anni ’60. Secondo la sua proposta, se il reddito di una persona fosse inferiore a un determinato livello di sussistenza, il governo avrebbe dovuto erogare un sussidio per portare il reddito dell’individuo a quel livello. Al di sopra di tale soglia, l’individuo avrebbe iniziato a pagare le tasse progressivamente.

L’idea dell’imposta negativa sul reddito ha suscitato dibattiti e discussioni in ambito politico ed economico. Alcuni sostenitori sostengono che possa essere uno strumento efficace per combattere la povertà e promuovere la giustizia sociale, mentre i critici mettono in dubbio la sostenibilità finanziaria e l’efficacia nell’incentivare la partecipazione al lavoro.

