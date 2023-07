La prima puntata seguita da quasi 20 mila spettatori

Le imposte sul Reddito e la loro conseguenza sull’andamento dell’economia. E’ il tema della quinta puntata di Punto Zero, il format che spiega le regole fondamentali dell’economia in modo semplice e chiaro. Il programma del prof Sebastiano Bavetta, ordinario di Economia all’Università di Palermo, condotto dal giornalista, Nino Amadore.

Nel corso della puntata Bavetta spiega, con un metodo divulgativo, cosa governa il sistema dell’imposizione fiscale e quali sono gli effetti dell’imposizioe sul reddito nell’economia reale.

Punto Zero è arrivata alla quinta puntata dopo aver registrato un consenso rilevante su un tema difficile da comprendere per tanti ma che può essere reso comprensibile e diventare utile a tutti. Online su BlogSicilia c’è una nuova puntata ogni lunedì e solo per comprendere quale sia l’effetto di questo sistema divulgativo di spiegare l’economia basti dire che la prima puntata del format condotto da Bavetta è stata seguita in rete da quasi 20 mila spettatori e che da allora il numero di contatti è in costante crescita.