Dove lasciare l’auto a Malpensa Terminal 1 per volare in Sicilia

BlogSicilia di

08/09/2021

La Sicilia è tra le isole più belle d’Italia e del mondo. Ricca di cultura e di posti naturali fantastici, con uno dei mari più invidiati d’Europa, è da sempre una meta turistica scelta sia da stranieri che italiani. Con la pandemia di covid-19 sono però tanti gli italiani che hanno preso la strada del turismo interno. La Sicilia è difatti comodamente raggiungibile in aereo, con i tre principali aeroporti: Palermo, Trapani e Catania. Molto sono i collegamenti dagli altri aeroporti italiani, come quello di Malpensa da cui ogni giorno partono vari aerei con rotta Sicilia. Parcheggiare è inoltre oggi comodissimo grazie ai sistemi di prenotazione parcheggio. Dal Terminale 1 è molto comodo arrivare alla pista e si può lasciare la macchina nel posto prenotato in precedenza. Il parcheggio a Malpensa Terminal 1 è tra i più indicati per poi raggiungere agilmente il punto di partenza. I parcheggi a disposizione qui sono vari, difatti il Terminal 1 conta 8 parcheggi nelle sue vicinanze, e questi si differenziano per prezzi e vicinanza. Il più vicino è sicuramente lo Star Parking Malpensa – Car Valet. A due passi dal Terminal è spesso tra i più scelti per quanto riguarda i parcheggi di Malpensa anche se non è tra i più economici. Il più economico risulta invece lo Start parking Malpensa – Shuttle. Questo ha tariffe giornaliere che si aggirano ai 10 euro ed è sicuramente la scelta migliore per chi non vuole spendere troppo, o per chi compie viaggi lunghi e quindi una tariffa troppo alta comporterebbe una spesa elevata. Da tutti questi partono agilmente delle navette gratuite sia per il Terminal 1 che per il Terminal 2. La Sicilia: cosa non devi perderti assolutamente Se hai programmato una vacanza in Sicilia sicuramente ti sei informato prima sulle tante cose da fare e visitare. Ci sono però alcune cose che non si possono perdere per niente al mondo. La prima, che sembra scontata, è visitare le sue bellissime spiagge e godersi i paesaggi mediterranei che si estendono sulle sue coste. Quando si è in Sicilia poi è bene lasciarsi prendere dalla sua cucina mediterranea, forse tra le più famose in Italia. Arancini, cannoli, pasta con le sarde, melanzane, acciughe, in Sicilia tutto è prelibatezza, se poi viene accompagnato con un bicchiere di buon vino e un tavolo vista mare la felicità e il relax sono assicurati. Ma la Sicilia non è colo natura e buon cibo. Se si ha in programma di visitare anche la costa sud è d’obbligo allora visitare la famosissima Valle dei templi, sito archeologico conosciuto in tutto il mondo dove poter ammirare i templi del periodo ellenico. La valle è considerata dall’ UNESCO come patrimonio dell’umanità fin dal 1997. Per chi invece ha voglia di un’avventura un po’ differente può provare a prenotare una visita guidata o un trekking a piedi sul monte Etna. Questo è il vulcano più grande d’Europa ed dalla sua cime si apre un panorama mozzafiato sul mare e sulle coste siciliane. Se si sceglie una vacanza di solo mare sbagliare è veramente difficile, poiché il mare siciliano offre sempre acqua cristallina e splendide spiagge.

La Sicilia è tra le isole più belle d’Italia e del mondo. Ricca di cultura e di posti naturali fantastici, con uno dei mari più invidiati d’Europa, è da sempre una meta turistica scelta sia da stranieri che italiani. Con la pandemia di covid-19 sono però tanti gli italiani che hanno preso la strada del turismo interno. La Sicilia è difatti comodamente raggiungibile in aereo, con i tre principali aeroporti: Palermo, Trapani e Catania. Molto sono i collegamenti dagli altri aeroporti italiani, come quello di Malpensa da cui ogni giorno partono vari aerei con rotta Sicilia.

Parcheggiare è inoltre oggi comodissimo grazie ai sistemi di prenotazione parcheggio. Dal Terminale 1 è molto comodo arrivare alla pista e si può lasciare la macchina nel posto prenotato in precedenza. Il parcheggio a Malpensa Terminal 1 è tra i più indicati per poi raggiungere agilmente il punto di partenza. I parcheggi a disposizione qui sono vari, difatti il Terminal 1 conta 8 parcheggi nelle sue vicinanze, e questi si differenziano per prezzi e vicinanza. Il più vicino è sicuramente lo Star Parking Malpensa – Car Valet.

A due passi dal Terminal è spesso tra i più scelti per quanto riguarda i parcheggi di Malpensa anche se non è tra i più economici. Il più economico risulta invece lo Start parking Malpensa – Shuttle. Questo ha tariffe giornaliere che si aggirano ai 10 euro ed è sicuramente la scelta migliore per chi non vuole spendere troppo, o per chi compie viaggi lunghi e quindi una tariffa troppo alta comporterebbe una spesa elevata. Da tutti questi partono agilmente delle navette gratuite sia per il Terminal 1 che per il Terminal 2.

La Sicilia: cosa non devi perderti assolutamente

Se hai programmato una vacanza in Sicilia sicuramente ti sei informato prima sulle tante cose da fare e visitare. Ci sono però alcune cose che non si possono perdere per niente al mondo. La prima, che sembra scontata, è visitare le sue bellissime spiagge e godersi i paesaggi mediterranei che si estendono sulle sue coste.

Quando si è in Sicilia poi è bene lasciarsi prendere dalla sua cucina mediterranea, forse tra le più famose in Italia. Arancini, cannoli, pasta con le sarde, melanzane, acciughe, in Sicilia tutto è prelibatezza, se poi viene accompagnato con un bicchiere di buon vino e un tavolo vista mare la felicità e il relax sono assicurati.

Ma la Sicilia non è colo natura e buon cibo. Se si ha in programma di visitare anche la costa sud è d’obbligo allora visitare la famosissima Valle dei templi, sito archeologico conosciuto in tutto il mondo dove poter ammirare i templi del periodo ellenico. La valle è considerata dall’ UNESCO come patrimonio dell’umanità fin dal 1997. Per chi invece ha voglia di un’avventura un po’ differente può provare a prenotare una visita guidata o un trekking a piedi sul monte Etna. Questo è il vulcano più grande d’Europa ed dalla sua cime si apre un panorama mozzafiato sul mare e sulle coste siciliane.

Se si sceglie una vacanza di solo mare sbagliare è veramente difficile, poiché il mare siciliano offre sempre acqua cristallina e splendide spiagge.