Due fratelli siciliani protagonisti a “C’è posta per te”, la sorpresa di Gerry Scotti

12/03/2023

Sicilia ancora protagonista a “C’è Posta per Te”, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, per la storia di Irene e Daniele, due fratelli siciliani rimasti orfani a pochi mesi di distanza tra febbraio e maggio 2022.

La sorella ha voluto fare una sorpresa al proprio familiare, scusandosi con lui per non essergli stata vicino durante i gravi lutti dello scorso anno.

La donna ha detto alla persona più importante che le è rimasta. “Hai capito prima di me che mamma era malata. Sono grata a lei e a papà per avermi dato un fratello come te”, scrive Irene in una lettera.

La storia dei due fratelli siciliani

Il dolore comune per la perdita dei genitori è stata acuita dalla distanza geografica che ha separato i due fratelli: Irene è rimasta nel paese natale in Sicilia mentre Daniele, per motivi di lavoro, si trasferito a Cantù, in provincia di Como. “Non sono stata una sorella maggiore presente. Dopo montagne di dolore voglio dirti che sei la persona più importante che è rimasta nella mia vita. Restiamo in contatto e vieni più spesso a trovarmi”.

Gerry Scotti la sorpresa per Daniele

Poco dopo, così, dalle scale dello studio è scesa la sorpresa che Irene ha voluto regalare al fratello, vale a dire Gerry Scotti, idolo dei genitori dei ragazzi. Lo storico conduttore Mediaset, apparso emozionato e commosso, ha dedicato parole di ammirazione e stima nei confronti dei due sfortunati siciliani, invitandoli ad andare avanti e non mollare: “Sono figlio unico ma agli amici che hanno fratelli dico sempre loro di provare a superare i conflitti prima che la vita li metta di fronte a prove dure, a volte basta anche solo un messaggio sul telefono”, dice Gerry che poi ha consegnato a Daniele un mazzo di tulipani con dentro un pensiero.