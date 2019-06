Le previsioni in Sicilia

Picchi di 38 gradi sulle isole maggiori: potrebbe rivelarsi rilevante per intensità e durata l’ondata di calore che sta per investire l’Italia, in particolare il Centrosud dove dovrebbe durare per tutta la prossima settimana.

Domani sole ovunque in tutta l’Isola. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da mosso a poco mosso. Temperature in ulteriore, sensibile aumento.