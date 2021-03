Il noto musicista aveva 83 anni

Addio a Raoul Casadei , il re del liscio.

, il re del liscio. Il musicista è morto all’ospedale di Cesena a causa delle complicazioni da Covid-19.

a causa delle complicazioni da Covid-19. Aveva 83 anni.

È morto, all’ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il re del liscio. Casadei aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è morto stamattina.

Casadei, nato a Gatteo, nel Cesenate, il 15 agosto del 1937, dal 3 marzo si trovava ricoverato in ospedale dopo che le due condizioni, a seguito dell’infezione da Covid-19, si erano aggravate tanto da richiedere l’ausilio della respirazione assistita. A contagiarsi nei giorni scorsi era stata l’intera famiglia.

Dario Franceschini, ministro della Cultura: «Mi stringo al dolore della famiglia Casadei in questo triste giorno in cui la musica italiana perde uno straordinario interprete e un autore che ha saputo coniugare tradizione e innovazione in un percorso di grande qualita’ artistica. Giustamente definito ‘il re del liscio’, Casadei è stato un musicista amato in tutto il mondo che con energia e passione ha fatto ballare intere generazioni portando la tradizione popolare nelle piazze e tra la gente. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e l’entusiasmo suo e della sua famiglia mi hanno fatto amare ancora di più la sua musica e la Romagna».