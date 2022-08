Attacco anche a Giorgia Meloni

Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, intervenuto a Radio Capital, ha ribadito che alle elezioni del 25 settembre “andiamo orgogliosamente da soli”.

Conte ha anche rimarcato che non ci sarà alcun riavvicinamento tra il M5S e il PD dopo che Azione ha deciso di rompere il patto: “Il disastro politico è sotto gli occhi di tutti. Assisto attonito a questo spettacolo che non mi sarei mai aspettato dopo un’esperienza di governo con il Conte 2 molto positiva”. Quindi, nessun dialogo: “Siamo persone serie, non siamo profesionisti della politica”.

Conte ha anche risposto alla possibilità che Alessandro Di Battista possa essere candidabile: “non è iscritto in questo momento al MoVimento 5 Stelle, non credo voglia partecipare alle parlamentarie e rientrare nel Movimento. Se vorrà farlo, ne parleremo. L’ho sempre considerato un interlocutore leale e privilegiato”.

Stesso discorso su Virginia Raggi, ex sindaca di Roma: “Si parla di lei come se non stesse facendo nulla di importante. Rientra tecnicamente nel vincolo di doppio mandato, però è presidente della commissione dell’Expo, ha un importante incarico, ed è fortemente impegnata per condurre le battaglie del Movimento nel Consiglio comunale di Roma”.

Poi su Giorgia Meloni: “Non voglio fare appelli contro l’onda nera che marcerebbe su Palazzo Chigi. Per battere la destra dobbiamo vincere la battaglia delle idee. Su questo dobbiamo battere Meloni”. E sull’attacco della leader di Fratelli d’Italia al reddito di cittadinanza: “Una persona che non comprende l’importanza di un sistema di protezione per i vulnerabili e i deboli non è idonea a governare”.