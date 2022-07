Cos'hanno detto la ministra e il leader di Azione

Non solo Mara Carfagna ma anche Mariastella Gelmini passa ad Azione di Carlo Calenda. Lo ha annunciato la stessa ministra in conferenza stampa: “La mia è stata una scelta che mi vede oggi straconvinta di questo percorso”.

Carlo Calenda ha commentato che in Azione confluisce “la parte migliore, più attenta e illuminata di Forza Italia”, e “”ono grato a Maria Stella e a Mara di essere venute perché non è facile cambiare partito”, e perché “i gesti di dignità e coraggio In Italia oggi si contano sulla punta delle dita”.

Calenda ha spiegato che “Azione ha fatto i Congressi, ha degli organi. Mara e Maria Stella entrano nella segreteria di Azione, decideremo insieme”.

Calenda è convinto che “questa destra non vincerà, non c’è possibilità alcuna che italiani cadano nel tranello di chi racconta cose che non accadono e vuole trascinarli in un vortice di sovranismo e urla sguaiate. Non credo che vogliano essere declassati da partner di Germania e Francia a partner di Orban. La destra ‘vince de che’?”.

Poi, “le decisioni sulle alleanze le prenderemo insieme, negli organi del partito. Ma Azione metterà l’interesse nazionale innanzi a tutto”.

Infine, la Gelmini ha detto: “Miauguro che vengano smentiti i racconti che la Russia si stava interessando della caduta del governo e a quello che sarebbe accaduto dopo, di fronte a questa ambiguità l’Italia non può essere il ventre molle dell’Europa, anche per questo mi convince la scelta di Calenda e di Azione di fare dell’europeismo un punto fermo”.