“Nucleare e ponte sullo Stretto nel programma”, Salvini lo ribadisce

10/08/2022

Matteo Salvini, intervistato a Radio Libertà, ha confermato la presenza nel programma del centrodestra di due temi centrali: il nucleare e il ponte sullo Stretto di Messina.

Il leghista ha detto: “Berlusconi e Meloni sono d’accordo, siamo lavorando per mettere in dettaglio due temi su energia e infrastrutture. Aggiungere il nucleare tra le fonti energetiche pulite e quanto alle infrastrutture dare via libera alle troppe infrastrutture bloccate da tempo tra cui il Ponte sullo stretto di Messina, che porterebbe l’ingegneria e la sapienza italiana agli occhi del mondo”.

Critiche da parte di Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde: “Le proposte di questa destra estrema sono contro umanità. Chi come Cetto La Qualunque propone di realizzare centrali nucleari in 7 anni dimostra di essere un pericolo per il Paese”. “Vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani perché il nucleare è molto costoso. Cetto sta chiedendo agli italiani di pagare l’energia più di quanto la pagano oggi. Noi rappresentiamo quella coalizione climatica che è l’unica a rappresentare questa sfida di modernità”, ha aggiunto.

Attacco anche dal senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, capogruppo in Comissione Ambiente: “Salvini continua con le promesse elettorali un tanto al chilo e prende in giro gli italiani. Come sul nucleare. Non è affatto vero che ‘tutti i paesi del mondo hanno il nucleare’”.