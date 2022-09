Le parole del leader della Lega a Confartigianato

Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto a Confartigianato, ha affermato: “Con Silvio Berlusconi, con Giorgia Meloni e con gli altri ci sentiamo un giorno sì e un giorno no perché siamo pienamente consapevoli che non sarà facile governare. Avremo tensioni sociali notevoli”.

Scostamento di Bilancio

L’ex vicepremier ha aggiunto: “Con Giorgia e con Silvio vado d’accordo su tutto e governeremo per cinque anni se gli italiani vorranno, riformando la giustizia, dando autonomia a chi la chiede, pensionando la Fornero e la sua legge, però non capisco i tentennamenti sia a sinistra che di qualcuno del centrodestra sull’aiutare gli italiani a pagare le bollette della luce e del gas”.

Il riferimento è a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, contraria allo scostamento di Bilancio.

Salvini, a tal proposito, ha spiegato: “Perché le bollette non sono di destra o sinistra. Se rischiano di chiudere negozi, aziende agricole, fabbriche e rischiano di perdere il lavoro milioni di italiani intervenire subito non è un capriccio di Salvini, è qualcosa che il governo può fare. Spero che davanti al video ci siano Letta, Meloni e quelli che stanno dicendo che c’è tempo. Non c’è tempo, adesso bisogna mettere soldi come stanno facendo altri Paesi europei”