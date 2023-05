Elezioni amministrative, centrodestra vince quasi ovunque, “ottimo effetto Schlein”

29/05/2023

“Non c’è che dire: un ottimo effetto Schlein“. Così, su Twitter, il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le elezioni amministrative che hanno visto il successo del centrodestra dovunque tranne che a Vicenza.

Il vicepremier ha scritto: “Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona – unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra – e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi”.

Meloni: “Centrodestra conferma il suo consenso tra gli italiani”

Soddisfatta ovviamente anche Giorgia Meloni, presidente del Consiglio: “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e hanno premiato il nostro buon governo, le nostre proposte e la nostra concretezza”.

Craxi: “Risultati confortano l’azione del Governo”

Per Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama, “i risultati delle elezioni amministrative consegnano al centrodestra di governo una vittoria netta, incontestabile, con affermazioni significative anche in realtà territoriali dove è sempre stato difficile competere, perché segnate da una consolidata egemonia politica alternativa. La coalizione di centrodestra si conferma maggioritaria nel Paese, i ballottaggi, come già il primo turno, confortano l’azione di un esecutivo che sta fornendo risposte alle istanze dei cittadini in un frangente storico davvero complesso. L’impegno e la serietà dei programmi vengono ripagati, ed è questo il migliore viatico per tradurre in realtà le proposte di modernizzazione dell’Italia”.

Cattaneo: “Centrodestra vince e convince”

Infine, Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vice coordinatore nazionale del partito di Silvio Berlusconi, ha affermato: “La sinistra è brava a spiegare la democrazia negli studi televisivi, meno alle elezioni. La coalizione di centro-destra da 30 anni esprime da Nord a Sud, dalle città ai comuni più piccoli, un buongoverno confermato dalla fiducia dei cittadini. Ripagheremo questa fiducia con l’impegno e la passione di sempre. Il centrodestra anche a queste amministrative vince e convince”. Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vice coordinatore nazionale del partito di Silvio Berlusconi”.