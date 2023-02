Eletti Fontana e Rocca

Si è concluso lo spoglio dei seggi in Lombardia e Lazio. In entrambe le Regioni hanno vinto i candidati del centrodestra. In Lombardia c’è stata la riconferma di Attilio Fontana, nel Lazio il successo di Francesco Rocca che ha così spodestato il centrosinistra dalla guida dell’amministrazione regionale.

Lombardia

Governatore: Attilio Fontana (CDX) al 54,67%. Pierfrancesco Majorino (CSX + M5S) al 33,93%. Letizia Moratti (Terzo Polo) al 9,87%). Mara Ghidorzi (Unione Popolare) all’1,53%.

Liste dei partiti: Fratelli d’Italia al 25,18%. Partito Democratico al 21,82%. Lega al 16,53%. Forza Italia al 7,23%. Azione – Italia Viva al 4,25%. Movimento Cinque Stelle al 3,93%. Alleanza Verdi e Sinistra al 3,23%. Unione Popolare all’1,39%. Noi Moderati all’1,17%.

Liste dei candidati: Lombardia Ideale – Fontana Presidente al 6,16%. Patto Civico – Majorino Presidente al 3,82%. Letizia Moratti Presidente al 5,30%.

Seggi: Degli 80 seggi del Consiglio regionale uno è riservato al Presidente eletto (Attilio Fontana) e un altro è assegnato al “miglior sconfitto” tra i candidati Presidente (Pierfrancesco Majorino). Gli altri 78 seggi sono così attribuiti: 22 Fratelli d’Italia, 14 Lega, 6 Forza Italia, 5 Lombardia Ideale – Fontana Presidente, 1 Noi Moderati, 17 Partito Democratico, 3 Movimento 5 Stelle, 1 Alleanza Verdi e Sinistra, 2 Patto Civico – Majorino Presidente, 3 Azione – Italia Viva, 4 Lista Moratti Presidente.

Lazio

Governatore: Francesco Rocca (centrodestra) al 53,38%. Alessio D’Amato (centrosinistra) al 33,50%. Donatella Bianchi (M5S) al 10,76%. Sonia Pecorilli (PC) allo 0,98%. Rosa Rinaldi (Unione Popolare) allo 0,88%.

Liste dei partiti: Fratelli d’Italia al 33,62%. Partito Democratico al 20,25%. Movimento 5 Stelle all’8.54%. Lega all’8,52%. Forza Italia all’8,43%. Azione – Italia Viva al 4,87%. Verdi e Sinistra – Europa Verde – Possibile al 2,74%. +Europa – Radicali Italiani allo 0,96%.

Liste dei candidati: Lista Civica D’Amato Presidente al 3,05%. Lista Civica Francesco Rocca Presidente al 2,03%.