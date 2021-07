La comunicazione dell'Agenzia Europea del Farmaco

L’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco ha comunicato, durante una conferenza stampa, che «sembra che i quattro vaccini autorizzati nell’Ue proteggano contro tutte le varianti» del coronavirus Sars-CoV-2, «inclusa la Delta», quella identificata per la prima volta in India e di cui si parla tanto in questi giorni per via della sua elevata contagiosità.

«I primi dati suggeriscono che due dosi di vaccino proteggono contro la variante Delta e che gli anticorpi derivanti dai vaccini approvati neutralizzano la variante», ha aggiunto l’EMA.

Marco Cavaleri, responsabile della task force sulla strategia vaccinale dell’EMA, ha affermato che «è molto importante che le persone vulnerabili si vaccinino il prima possibile a causa della diffusione della variante Delta. Dobbiamo ancora capire se sia necessario completare il ciclo di vaccinazione con le due dosi per fermare questa variante».

L’Agenzia Europea del Farmaco ha anche comunicato che «tutti e cinque i trattamenti selezionati dalla Commissione europea nell’ambito della sua strategia terapeutica» contro il Covid-19 «sono attualmente in fase di revisione continua da parte dell’Ema, che continuerà durante l’estate. I primi pareri sono attesi entro la fine dell’anno».