Le parole dell'ex premier durante un comizio elettorale in Valle D'Aosta

Ieri sera il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da sei giorni al San Raffaele di Milano per una polmonite da Covid-19, è intervenuto telefonicamente a un comizio in Valle D’Aosta.

Poi, come spiegato dal medico di fiducia dell’ex premier, Alberto Zangrillo a Cartabianca su Rai3, «ogni ora che passa ci avvicina al risultato positivo della dimissione guarito». Inoltre, per Massimo Clementi, il virologo del San Raffaele, le dimissioni saranno «all’inizio della prossima settimana», come dichiarato in un’intervista a Libero.

Parlando della sua malattia, durante la telefonata per l’iniziativa elettorale della Valle D’Aosta, Berlusconi ha detto: «Si tratta dell’esperienza peggiore della mia vita», «un virus terrificante che non auguro a nessuno, state attenti a tutto e mettete le mascherine».

Mariastella Gelmini, poi, nel suo intervento iniziale all’assemblea dei deputati di FI, ha affermato: «Vogliamo esprimere un corale e affettuoso abbraccio al presidente Berlusconi che sta affrontando, con la consueta grinta e con straordinario coraggio, la battaglia contro il Covid».

La Gelmini ha aggiunto: «Sappiamo che il presidente ha già sconfitto molti nemici e che metterà a tappeto anche questo subdolo avversario. Le notizie che il professor Zangrillo e l’equipe del San Raffaele ci stanno dando sono confortanti».