Estate 2026, torna una delle opportunità più attese dalle famiglie italiane

Una vacanza estiva può diventare un’esperienza educativa che lascia il segno? La risposta è sì, soprattutto quando studio, viaggio e crescita personale si intrecciano in modo strutturato. È questo l’obiettivo del Bando Estate INPSieme 2026, pubblicato ufficialmente il 15 gennaio, che anche quest’anno mette a disposizione migliaia di borse di studio per permettere ai figli dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica amministrazione di vivere un soggiorno estivo di studio in Italia o all’estero.

Il bando, promosso dall’INPS, rappresenta una delle iniziative più importanti nel panorama delle politiche di welfare dedicate alle famiglie. lle nuove generazioni.

Tra le destinazioni più apprezzate per l’estate 2026 spicca Malta, scelta ogni anno da migliaia di studenti per le sue caratteristiche uniche: lingua inglese ufficiale, clima estivo, sicurezza e un contesto internazionale stimolante.

Cos’è il Bando Estate INPSieme 2026 e a chi si rivolge

Come spiegato da OrizzonteScuola, fonte di questo post, il Bando Estate INPSieme 2026 è lo strumento con cui l’INPS assegna contributi economici destinati a coprire, in tutto o in parte, i costi di soggiorni estivi di vacanza e studio.

I beneficiari sono:

figli di dipendenti pubblici;

figli di pensionati della Pubblica amministrazione;

studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (per i soggiorni all’estero).

Per l’estero, il bando prevede 25.210 contributi, un numero significativo che conferma l’interesse crescente verso le esperienze formative internazionali.

Il valore della borsa di studio può arrivare fino a 2.100 euro, con un importo calcolato in base all’ISEE familiare e ai criteri di graduatoria stabiliti dall’INPS. Un meccanismo pensato per garantire equità e favorire l’accesso anche alle famiglie con redditi medio-bassi.

Perché Malta è tra le mete preferite per le vacanze studio

Malta non è una scelta casuale. Negli ultimi anni si è affermata come una delle destinazioni più amate per le vacanze studio estive, soprattutto per studenti delle scuole superiori.

I motivi sono diversi:

l’inglese è lingua ufficiale, utilizzata nella vita quotidiana;

il contesto è sicuro e controllato, ideale per ragazzi e famiglie;

il clima mediterraneo favorisce attività all’aperto;

l’isola offre un equilibrio tra studio, cultura e divertimento.

Studiare inglese a Malta significa immergersi in un ambiente internazionale, senza le difficoltà logistiche e culturali che talvolta accompagnano mete più lontane.

Le proposte InMalta conformi al Bando INPSieme 2026

All’interno di questo scenario si inseriscono le proposte di InMalta, tour operator italiano con sede a Malta da oltre 15 anni, specializzato in vacanze studio per studenti.

InMalta ha sviluppato pacchetti pienamente conformi ai requisiti del Bando INPSieme 2026, progettati per unire apprendimento linguistico e crescita personale. Le offerte sono raccolte in un catalogo dettagliato, ricco di informazioni pratiche e immagini, pensato per aiutare le famiglie nella scelta.

Sul portale dedicato www.inpsieme.inmalta.it sono illustrate le principali proposte, con un ulteriore vantaggio: la possibilità di pagare in 6, 8 o 10 rate, senza spese né interessi, grazie a un accordo con un importante gruppo finanziario italiano.

Cosa includono i pacchetti vacanza studio

I pacchetti proposti da InMalta sono strutturati come esperienze complete, non come semplici corsi di lingua. In genere includono:

corsi di inglese con docenti madrelingua;

alloggio in strutture selezionate;

pensione completa;

attività pomeridiane e serali;

escursioni guidate;

assistenza continua di staff e animatori.

Experience InMalta: studio e comfort di alto livello

Tra le proposte più strutturate c’è Experience InMalta, un soggiorno pensato per studenti delle scuole superiori.

Il programma prevede:

30 ore di lezioni di inglese in classi moderne;

docenti madrelingua qualificati;

alloggio in resort 4 stelle superior, con piscina e vista mare;

pasti in ristorante;

gite ed escursioni;

attività pomeridiane e serali;

supporto costante di leader e animatori.

Summer Camp e Summer Club: il cuore dell’esperienza educativa

I programmi Summer Camp InMalta e Summer Club InMalta sono progettati come vere esperienze di vita in un college internazionale.

Gli studenti alloggiano nel campus studentesco più moderno di Malta, dotato di:

piscina e servizi sportivi;

spazi comuni per la socializzazione;

attività ricreative e sportive quotidiane.

Le lezioni di inglese sono integrate nel programma giornaliero e si svolgono direttamente all’interno del campus, in collaborazione con la scuola di inglese dell’Università Statale di Malta.

Una novità che fa la differenza: il vitto come esperienza educativa

Uno degli aspetti più innovativi dei pacchetti Summer Camp e Summer Club riguarda la gestione del vitto.

Con la formula “living kitchen”, colazione e pranzo diventano momenti di partecipazione attiva. I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, preparano i pasti insieme sotto la guida dello staff. Non è solo un servizio, ma un’occasione di:

responsabilizzazione;

collaborazione;

educazione alimentare.

La sera, invece, la cena servita riunisce tutti i partecipanti, rafforzando il senso di gruppo. Il programma tiene conto di esigenze alimentari specifiche (vegetariane, senza glutine, ecc.) e promuove un’alimentazione equilibrata.

Attività ed escursioni: imparare anche fuori dall’aula

Il programma di attività pomeridiane e serali è uno dei punti di forza dell’offerta InMalta.

Tra le esperienze proposte:

snorkeling a Comino e Blue Lagoon;

kayak, paddle board, jet ski e parasailing;

escursioni a Golden Bay e Mellieħa Bay;

giochi di gruppo e team building;

serate a Valletta by Night, bowling e barbecue.

Nel Summer Club, pensato per i ragazzi più grandi, è prevista una maggiore autonomia, con alcuni momenti liberi sempre sotto supervisione.

Un’esperienza che va oltre la vacanza studio

L’insieme di studio, vita di gruppo, attività sportive e momenti di autonomia rende queste proposte vere esperienze educative estive.

Non solo inglese, ma anche:

crescita personale;

capacità relazionali;

apertura culturale;

autonomia.

Elementi che restano ben oltre l’estate e che giustificano l’interesse crescente verso il Bando INPSieme.

Turni, partenze e flessibilità

Secondo il bando, i soggiorni all’estero devono avere una durata minima di due settimane, nel periodo compreso tra giugno e agosto. Le proposte InMalta prevedono già diverse partenze programmate, con date prefissate compatibili con la graduatoria INPS.

È inoltre possibile l’arrivo individuale, con accoglienza in aeroporto e inserimento nei gruppi già organizzati.

Un’opportunità anche senza borsa di studio

Un aspetto importante: i pacchetti sono pensati anche per chi non rientra nel bando o non risulta assegnatario della borsa di studio.

Tutte le proposte sono consultabili sul sito www.vacanzestudio.inmalta.it, offrendo alle famiglie un’alternativa strutturata e affidabile per l’estate 2026.

FAQ – Le domande più cercate

Chi può partecipare al Bando INPSieme 2026?

I figli di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione.

Il contributo copre tutto il costo?

Dipende dall’ISEE e dalla graduatoria, può arrivare fino a 2.100 euro.

Le attività sono obbligatorie?

Nel Summer Camp sì, nel Summer Club è prevista maggiore autonomia.