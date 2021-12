per i centri con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti

È stato pubblicato il bando dell’Agenzia per la Coesione territoriale, rivolto alle farmacie rurali, che si trovano in centri con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Fondi dal PNRR

“Si tratta di un’altra importante misura prevista dal PNRR e finanziata con un importo totale di 100 milioni di euro, di cui la metà è riservata alle regioni del Sud. Attraverso questi finanziamenti le farmacie rurali potranno erogare servizi sanitari di prossimità territoriale” dichiara Roberta Alaimo, deputata alla Camera del M5S.

I servizi offerti

Le farmacie rurali potranno partecipare al servizio integrato di assistenza domiciliare, condividendo la presa in carico del paziente cronico, aumentando il tasso di aderenza del paziente alle terapie farmacologiche e al monitoraggio dell’uso corretto dei farmaci; fornire prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; erogare farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; monitorare pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 30 Giugno 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica: https://farmacierurali.agenziacoesione.gov.it.

“L’obiettivo – conclude la deputata del Movimento 5 Stelle – è di riuscire a finanziare interventi in almeno 500 farmacie rurali entro Dicembre 2023 e in almeno 2.000 entro Giugno 2026. Un’altra occasione per il Sud da non perdere”.