Sei alla ricerca di una nuova offerta di telefonia mobile e pensavi di indirizzarti su una promozione Fastweb Mobile? Abbiamo raccolto alcune informazioni dalle recensioni online su Fastweb che possono aiutare gli utenti a conoscere meglio l’operatore e decidere se sceglierlo come nuovo gestore di telefonia mobile.

Fastweb Mobile è il piano tariffario di Fastweb che appare sempre tra i primi posti delle classifiche disponibili online, grazie ai numerosi servizi offerti e al costo mensile accessibile a tutti. Per sapere come si trovano gli utenti che hanno deciso di attivare questa tariffa, puoi leggere online le recensioni sull’offerta Fastweb Mobile. In alternativa, abbiamo riassunto per te alcune informazioni fondamentali.

Com’è la copertura della rete mobile Fastweb?

La copertura di Fastweb è progressivamente migliorata negli anni e offre prestazioni sempre più efficienti. Inizialmente l’operatore si appoggiava sulla rete 3 e successivamente su quella TIM. Ad oggi, invece, il gestore telefonico ha realizzato un accordo con la nuova società WindTre e ha ampliato notevolmente il campo di copertura sul territorio nazionale.

Fastweb mobile: il miglioramento delle prestazioni negli anni

MVNO è una sigla attribuibile a Fastweb che identifica il gestore come operatore virtuale e, quindi, sfrutta le infrastrutture di rete di altri gestori per offrire una connessione di qualità e una copertura migliore.

Fastweb si distingue da altri gestori MVNO perché sfrutta le infrastrutture di rete della società WindTre solo per la trasmissione segnale e non per la gestione commerciale o operativa. Fastweb Mobile può considerarsi un gestore virtuale solo se si fa riferimento alle reti 4G, 3G o 2G. Riguardo alla rete 5G, infatti, il gestore è fisico e possiede una regolare licenza per l’utilizzo di questa tecnologia.

Attualmente Fastweb Mobile è uno degli operatori mobili virtuali più competitivi, che grazie all’accordo con la rete mobile di WindTre ha ottenuto una copertura ottimale su tutto il territorio nazionale e con la possibilità di usufruire del 4G per la navigazione Internet. Per i dispositivi che supportano 5G, invece, come si diceva, mette a disposizione questa connessione ancora più potente e veloce.

Quali sono le migliori offerte mobile Fastweb del momento

Due sono le principali tipologie di offerte mobile Fastweb scelte dai clienti che amano navigare in rete e avere la massima copertura.

La tariffa base è Fastweb Mobile, un piano tariffario che offre 90GB (anche in 5G) al costo mensile di 7,95 € con SIM e spedizione inclusi nel prezzo se la tariffa viene attivata online. All’interno dell’offerta troviamo anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia, nonché 100 SMS.

Oltre alla tariffa base, troviamo Fastweb Mobile Dati, un piano tariffario che comprende 300GB disponibili alla massima velocità, spedizione e contributo SIM inclusi nel prezzo con l’attivazione dell’offerta online e anche in questo caso è possibile accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy.