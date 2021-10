È successo a Ferrara

A Ferrara un uomo di 68 anni, no vax convinto, è morto di Covid-19.

Aveva tentato di curarsi seguendo il sito Ippocrateorg.

Ricoverato in terapia intensiva, è morto al Sant’Anna.

Un uomo di 68 anni, convinto No Vax, si è ammalato di Covid-19 e si è curato su internet, con Ippocrateorg. Poi, quando è arrivato in ospedale, un mese fa, le sue condizioni erano critiche e ieri, giovedì 7 ottobre, è morto. È successo a Ferrara. La storia è riportata dal quotidiano La Nuova Ferrara. La Procura sta indagando per omissione di soccorso e ha aperto un fascicolo contro ignoti.

In attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo del 68enne, sono in corso accertamenti anche per valutare le terapie prescritte dal medico volontario legato ad Ippocrate.org, tra i farmaci prescritti ci sarebbero, infatti, anche vermifughi.

Rappresentanti del Movimento Ippocrate hanno partecipato un mese fa al convegno organizzato dalla Lega al Senato, molto criticato, dove hanno preso parte anche medici con posizione contrarie al vaccino e sostenitori di terapie domiciliari per trattare il coronavirus, anche con l’impiego di farmaci e terapie non approvati e sconsigliati, come l’idrossiclorochina e l’ivermectina.

No vax convinto e malato di Covid-19 da settimane, il 68enne si era prima curato da solo, a casa, con il medico a distanza. Poi, è stato ricoverato per oltre un mese al Sant’Anna di Ferrara, dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva. Anche in ospedale aveva tentato di firmare le dimissioni e di rifiutare le cure.