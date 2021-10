La vicenda di Sabrina Pittarello

Sabrina Pittarello, la maestra della scuola primaria Giovanni XXIII di Treviso, sospesa nel gennaio scorso per le sue posizioni No Vax, si è ‘convertita’ e ha scelto di vaccinarsi contro il Covid-19. Lo ha ammesso lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto.

La donna, 45 anni, qualche settimana fa ha contratto la malattia ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre dov’è stata anche intubata.

L’insegnante è nota per essere (stata) una convinta No Vax, un’attivista che ha partecipato a molte manifestazioni organizzate dai negazionisti, arrivando anche ad accusare i giornalisti perché divulgatori di dati falsi sulla pandemia. Inoltre, in classe la 45enne ha detto ai bambini che il coronavirus non esisteva e che il problema riguardava solo gli anziani. Aveva anche tentato di convincere i suoi alunni a togliersi la mascherina, suscitando le dure proteste dei genitori che hanno indotto la direzione a scuola a sospenderla.

Ebbene, dopo la malattia e la paura, la maestra ha affermato: «Penso che lo farò, voglio però informarmi bene sui diversi vaccini, quali reazioni provocano e quali sono i meno rischiosi. Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ho avuto paura come mai prima d’ora».

«Mi confronterò con il mio medico di base, leggerò con attenzione i bugiardini e parlerò con persone che si sono già vaccinate. Voglio conoscerle e capire che effetti hanno avuto», ha aggiunto. Infine, «vedo che il vaccino è ormai una condizione necessaria per poter lavorare. E questa è una cosa che non posso non considerare».