La nota del deputato veneto

Forza Italia continua a perdere pezzi. Dopo Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna, oggi è da registrare anche l’addio del deputato Roberto Caon, 58 anni, ex della Lega, eletto in Veneto.

In una nota, Caon ha spiegato: “Ho sempre creduto e portato avanti in Parlamento i valori liberali della democrazia, garantita anche dal Patto Atlantico, del libero mercato e dei diritti del singolo individuo. Oggi Forza Italia non rappresenta più questi ideali di libertà e si è ridotta a costola del più becero populismo illiberale, razzista e qualunquista”.

Il deputato ha aggiunto: “La decisione di non votare la fiducia alla personalità più prestigiosa che l’Italia potesse vantare a livello internazionale come quella di Mario Draghi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lascio il partito del presidente Berlusconi per continuare a rappresentare i valori che mi hanno portato in Parlamento e che non intendo tradire per meri interessi elettorali. Oggi le priorità da affrontare sono il rincaro del prezzo dell’energia, l’abbassamento del cuneo fiscale e il costo delle materie prime”.