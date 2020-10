È successo a Oggi è un altro giorno

A Oggi è un altro giorno, programma di Raiuno condotto da Serena Bortone, è stato di recente ospite Paolo Bonolis per presentare il suo libro autobiografico Perché parlo da solo.

Ebbene, sulle note di Jump di Van Halen, il conduttore televisivo romano è entrato in studio e ha stretto la mano della padrona di casa. Un gesto che, come sappiamo, ai tempi del Covid-19 è bandito (meglio, se proprio non si può resistere alla tentazione di toccarsi, un contatto con i gomiti).

La Bortone ha subito commentato: «Ti stringo la mano ma non mi tocco né occhi né bocca» e Bonolis, una volta seduto sulla poltrona ha replicato così: «Addirittura! Zitta, zitta. Ormai seguiamo pedissequamente queste regole».

Dagospia, su Twitter, ha già generato una GIF sull’episodio: