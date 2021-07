Le parole del responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano

Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di Agorà Estate, su Raitre, ha affermato: «Finché il virus circola negli under 40 non ne usciamo».

«In quasi tutte le rianimazioni del Paese ci sono oggi pazienti under 40 ricoverati, questo perché su grandi numeri trovi persone con caratteristiche genetiche, fisiche e storia personale di altre malattie, che rischiano se contagiate di sviluppare una malattia grave», ha aggiunto l’esperto.

E ancora: «Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di meno, dobbiamo usarli senza se e senza ma Non vaccinare gli under 40 è una grandissima baggianata anche dal punto di vista scientifico. Gli under 40 rischiano meno degli over 40, ma in quasi tutte le rianimazioni d’Italia qualche persona molto giovane è attualmente ricoverata. Finché negli under 40 il virus continuerà a girare alla grande, non risolveremo la questione del virus».

Sono 62.123.241 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 93,5 del totale di quelle consegnate pari finora a 66.422.319 (nel dettaglio 45.345.388 Pfizer/BioNTech, 6.954.110 Moderna, 11.858.186 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.264.635 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 27.581.936 il 51,07% della popolazione over 12. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle ore 06.08 di oggi.