È successo in Germania

Un’infermiera è finita sotto indagine della polizia, in Germania, dopo avere ammesso di avere iniettato la soluzione salina a sei pazienti per nascondere il fatto di avere lasciato cadere una fiala di vaccino di Pfizer.

Mercoledì scorso, 21 aprile, le autorità hanno chiesto a 200 persone, che erano state vaccinate presso il centro della Croce Rossa tedesca in Frisia (Germania settentrionale), di farsi avanti con urgenza così da essere testate per gli anticorpi con il fine di individuare le sei persone che non hanno ricevuto il vaccino.

La polizia di Wilhelmshaven / Friesland ha dichiarato in un comunicato di avere aperto anche un’indagine su possibili danni fisici causati dall’infermiera, sottolineando, comunque, che la soluzione salina non rappresenta di per sé un rischio per la salute. Inoltre, è comune che il vaccino di Pfizer -B ioNTech venga diluito con la soluzione salina prima della somministrazione.

L’allarme è stato lanciato da un collega a cui l’infermiera ha confessato di avere fatto cadere accidentalmente una fiala del farmaco.