Ancora una giornata di caldo e bel tempo su tutta la regione. Questa la previsione per domani. Qualche addensamento in piu’ al pomeriggio non è da escludersi sui monti.

Temperature minime stabili, con valori intorno ai 15 gradi, massime in aumento, con punte di 26-27 gradi sulla Sicilia occidentale . Venti moderati settentrionali in rotazione dai quadranti orientali.