Domani, sabato 6 febbraio, sarà la volta della Lega e il leader Matteo Salvini ha fatto sapere di essere tentato per il sì al nascente Governo Draghi.

Intervenuto a TimeLine, su SkyTg24, l’ex vicepremier ha detto: «Non sono per le mezze misure: se sei dentro, sei dentro e dai una mano, ti prendi onori e oneri. Se stai fuori, stai fuori. I governi tecnici alla Monti li abbiamo già provati. A me piacerebbe che nel Governo ci fossero tutti, che in un momento come questo, in cui Mattarella ha chiesto di fare un passo avanti, si metta l’interesse del Paese davanti a quello dei partiti».

«Noi lo facciamo – ha proseguito Salvini – per la Lega sarebbe stato più comodo dire no a priori. A me dispiace che altri mettano veti, mi sembra che non sia lo spirito chiesto dal presidente della Repubblica. Ricordo che nel dopoguerra nei governi c’erano tutti. Dopo la fase di ricostruzione ognuno ha ripreso la sua via e sono tornati a confliggere, però penso che questo sia un momento tale per cui c’è bisogno delle energie di tutti».

La Lega governerebbe con il MoVimento 5 Stelle? La risposta di Salvini: «Chi sono io per dire ‘tu no’? Mi spiace che altri dicano ‘con la Lega e Salvini no’, poi vedo che il Movimento 5 stelle ha le sue traversie. Noi con Draghi non parleremo di partiti e non diremo che non vogliamo qualcuno. Certo, noi vogliamo un Paese con meno tasse, se i Cinque Stelle dicono che vogliono la patrimoniale…».