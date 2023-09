Nel territorio fiorentino

Una tragica collisione sull’autostrada A1 nel territorio fiorentino ha causato la morte di due persone morte e altre due gravemente ferite. L’incidente ha avuto luogo poco dopo l’area di servizio Chianti e ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada tra Incisa e Firenze sud.

L’incidente

L’incidente ha coinvolto due veicoli, uno dei quali viaggiava in direzione sud. In circostanze ancora da chiarire, il veicolo ha attraversato la carreggiata opposta, finendo su un altro veicolo che procedeva in direzione nord. L’impatto è stato devastante e ha causato gravi danni ai veicoli e alle persone coinvolte.

Chiusura dell’A1 e Operazioni di Soccorso

A seguito dell’incidente, le autorità hanno dovuto chiudere l’autostrada A1 tra Incisa e Firenze sud per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la sicurezza sulla strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti di Polstrada e personale di Aspi (Autostrade per l’Italia).

Le vittime

Purtroppo, si è appreso che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente hanno perso la vita. Inoltre, due passeggeri del veicolo che ha attraversato la carreggiata sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Careggi in codice rosso.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Saranno effettuati rilievi e analisi per determinare le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica collisione. Gli investigatori potrebbero esaminare la velocità dei veicoli, le condizioni della strada e altri fattori per comprendere meglio l’accaduto.

Impatto sul traffico

L’incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico autostradale. Al momento delle operazioni di soccorso, si sono verificati 11 chilometri di coda in direzione sud e 5 chilometri in direzione nord. Inoltre, è stata istituita un’uscita obbligatoria a Incisa verso Bologna, causando ulteriori ritardi.

Foto da ParmaToday.