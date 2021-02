La scena ripresa da un giornalista di Mediaset

«Grazie di essere venuto…». Così Mario Draghi, premier incaricato, si è rivolto a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, oggi a Roma in occasione del secondo giro di consultazioni alla Camera dei Deputati.

«Ciao, ciao, guarda come ci si deve salutare ora…», la risposta dell’ex presidente del Consiglio, che si è scostato di poco la mascherina dal volto e ha salutato l’ex presidente della Banca Centrale Europea nella Sala della Lupa, sfiorandosi il ‘gomito’ al posto della stretta di mano nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Il video, ripreso da un giornalista di Mediaset, sta facendo il giro dei social media:

Alla fine dell’incontro con Draghi il leader di FI Berlusconi ha detto: «Ho confermato al presidente incaricato il nostro sostegno e quello di Forza Italia, con la sollecitazione ad adottare scelte di grande profilo, tenendo conto delle indicazioni dei partiti ma decidendo in piena autonomia».

«Quello che nasce è un governo che si fonda sull’unità del Paese e delle forze politiche senza preclusione alcuna. Questo naturalmente non significa la nascita di una maggioranza politica tra partiti alternativi per la loro natura, la loro storia i loro valori di riferimento, è invece la risposta a una grave emergenza e durerà per il termpo necessario a superare questa drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica», ha aggiunto Berlusconi.

«Noi faremo la nostra parte con lealtà e con spirito costruttivo. La gravità dell’ora impone a tutti di mettere da parte i calcoli, le tattiche, gli stessi interessi elettorali, per mettere al primo posto la salvezza del paese. Se questo avverrà sono certo che l’Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti», ha detto l’ex premier.