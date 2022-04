La moglie: "Mio marito era un eroe"

Un cittadino americano, ex marines, il 22enne Willy Joseph Cancel, è morto in Ucraina, nel campo di battaglia, combattendo insieme alle forze di Kiev. Ne ha dato notizia la vedova: “Mio marito è morto in Ucraina – ha detto Brittany Cancel a Fox News – Era lì con il desiderio di aiutare le persone, aveva sempre sentito che quella era la sua missione principale nella vita”. Oltre alla moglie, il soldato lascia un figlio di appena 7 mesi.

“Mio marito era molto coraggioso ed era un eroe – ha raccontato la giovane donna – Non mi aspettavo di essere vedova a 23 anni o che nostro figlio crescesse senza padre. Tutto ciò che voglio è che torni a casa e abbia la degna sepoltura che merita”.

Il veterano dei Marines aveva firmato per lavorare per conto di una società militare privata e, prima dello scoppio della guerra in Ucraina (il 24 febbraio scorso), lavorava a tempo pieno come ufficiale penitenziario, come riportato alla CNN dalla madre, Rebecca Cabrera. Dopo l’invasione russa, la società ha chiesto ai suoi dipendenti di combattere in Ucraina e il 22enne ha accettato.

Willy Joseph Cancel si è recato in Polonia il 12 marzo e da lì è entrato in Ucraina: “Prima di accettare di combattere in Ucraina, mio marito era un agente di detenzione nel Kentucky. Aspirava a diventare un agente di polizia. Naturalmente quando ha scoperto cosa stava succedendo in Ucraina, ha subito espresso la volontà di andarci”.

Cancel è il primo cittadino statunitense a morire in combattimento al fianco degli ucraini. Il mese scorso, il cameraman di Fox News Pierre Zakrzewski, 55 anni, è stato ucciso insieme alla giornalista ucraina Oleksandra “Sasha” Kuvshynova, 24 anni. Anche Brent Renaud, 51 anni, regista di documentari che aveva lavorato con il New York Times, è morto in Ucraina il mese scorso.