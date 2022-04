Le parole di Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO

Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, intervistato dal Telegraph, ha rivelato che l’Alleanza Atlantica rafforzerà le proprie truppe militari sul fianco orientale come deterrenza.

Stoltenberg ha spiegato che la NATO è “nel mezzo di una trasformazione molto fondamentale” e questo grande “reset” comprenderà la sostituzione della “piccola” presenza sul fianco orientale dell’alleanza con forze militari più consistenti.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, i leader militari della NATO stanno studianto il nuovo piano che prevederebbe l’aumento della forza militare in Paesi come Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Stoltenberg ha detto: “Quella che vediamo ora è una nuova realtà, una nuova normalità per la sicurezza europea”, aggiungendo che i leader della NATO dovrebbero decidere al vertice di Madrid, programmato per il prossimo mese di giugno, su “quello che chiamiamo un ripristino, un adattamento a lungo termine della NATO”.

Inoltre, ha spiegato che il “concetto strategico” della NATO affronterà anche la “minaccia” proveniente dalla Cina, considerando la stretta cooperazione in atto tra Pechino e Mosca. Infatti, in un’altra conferenza stampa, dopo un colloquio tra i ministri degli Esteri della NATO che si è svolto giovedì scorso a Bruxelles, Stoltenberg ha affermato che il concetto strategico dell’alleanza “deve anche tenere conto di come la crescente influenza della Cina e le politiche coercitive influiscano sulla nostra sicurezza”.

Il concetto strategico della NATO è un documento che affronta le principali questioni di sicurezza dell’alleanza militare e ne dirige l’evoluzione politica e militare. L’idea strategica più recente è stata accettata nel 2010 e da allora non è stata più rivista.