Le parole del governatore ligure Toti e di tre parlamentari nazionali del M5S

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervistato da RaiNews24, ha giudicato buona l’idea di utilizzare chi percepisce il reddito di cittadinanza per contingentare gli accessi in spiaggia durante l’estate.

Il governatore ligure ha affermato: «Se chi prende il reddito di cittadinanza si rende utile, non fa male né a se stesso né al Paese. Vale per gli steward che controlleranno gli accessi nelle spiagge libere così come per la raccolta agricola in campagna. […] Sono persone che hanno un reddito pagato con le tasse degli italiani e quindi è giusto che quando c’è bisogno, come i lavori socialmente utili, si rendano utili».

Sull’argomento sono intervenuti anche i parlamentari nazionali del MoVimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica, che hanno esteso l’idea anche alla Sicilia: «L’Anci ha stilato delle linee guida per i Comuni, ora manca solo per il presidente della Regione Siciliana e per i sindaci che invitiamo a recepire la proposta sostenuta dal Movimento 5 stelle e condivisa da molte associazioni di categoria. Ci rivolgiamo quindi principalmente a Nello Musumeci e ai sindaci Leoluca Orlando (Palermo), Salvo Pogliese (Catania), Cateno De Luca (Messina) e a tutti gli altri sindaci siciliani. In questa delicata fase post emergenza coronavirus può essere utile alla cittadinanza impiegare i beneficiari del RDC anche per attività di controllo nel territorio di ville e giardini dei nostri comuni, per disciplinare ingressi e distanziamento».