le previsioni per i prossimi giorni

Non desiste l’estate in Sicilia dove le temperature resteranno elevate anche per domani giovedì 8 settembre 2022. Maltempo, invece, al Nord.

Caldo di giorno e di notte, arrivano venti meridionali

Per la giornata di domani sull’isola sono attese temperature che sfioreranno i 35 – 36°C in provincia di Palermo ma anche nel trapanese orientale e nel versante messinese. Temperature anche più alte in provincia di catania e Siracusa. nelle altre aree della Sicilia le temperature saranno più contenute. Dalla serata si prevede l’arrivo di venti meridionali dovrebbe spingersi fin verso le coste settentrionali tirreniche, con raffiche max localmente fino a 50/60 km/h. In questa fase potremmo registrare temperature intorno i +30°C e anche oltre in piena notte.

Allerta arancione

Il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore per tutta la Sicilia valevole per tutte le 24 ore di domani. “Per domani – recita il bollettino – è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36°C e un rischio di ondate di calore di livello 2. Per quanto riguarda il rischio d’incendi, per la giornata di domani, sulla provincia di Palermo la pericolosità prevista è media, con livello di preallerta”.

Rinfresca nel fine settimana

Ma le temperature tenderanno ad aumentare anche il giorno successivo, venerdì 9 settembre. In Sicilia tra il mattino ed il primo pomeriggio si attendono temperature con punte fino a 37 e 38°C sul comparto tirrenico settentrionale e il messinese occidentale. Nell’area sud-orientale della Sicilia si potranno raggiungere anche i 40 gradi. Nel fine settimana è previsto un deciso abbassamento delle temperature. La rinfrescata però potrebbe durare davvero poche ore.

La situazione

Un promontorio interessa il Mediterraneo centrale e porta condizioni di tempo in prevalenza stabile sulla nostra Penisola, eccetto locali piogge o brevi temporali oggi pomeriggio sull’arco alpino. Domani, il predetto promontorio tende ad essere eroso sul suo bordo settentrionale per l’avvicinarsi di un sistema perturbato atlantico, con centro d’azione sull’Irlanda. Ne scaturisce un generale peggioramento al Nord, con interessamento anche di parte del Centro e della Campania.

Il meteo nel resto d’Italia

Giovedì 8 settembre: Nord: Una perturbazione impatta al Nord con temporali e grandinate possibili su gran parte delle regioni. Temperature massime in diminuzione. Centro: Giornata con cielo molto nuvoloso e qualche precipitazione in arrivo sulla Toscana e poi anche sulle Marche. Clima sempre caldo. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima a tratti molto caldo, soprattutto in Sicilia.

Venerdì 9 settembre: Nord: temporali e piogge bagneranno i settori orientali, altrove avremo un maggiore soleggiamento. Temperature stazionarie. Centro: La pressione è stabile sulle nostre regioni venerdì 9 settembre per cui la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso. Sud: Anticiclone africano sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da condizioni di cielo sereno e temperature in aumento.