Vigili del Fuoco in azione

Incendio a Milano in atto, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Beccaria, a pochi passi dal Duomo, nei pressi del negozio Carpisa. Da una griglia di un sotterraneo esce del fumo nero. Le squadre dei Vigili del Fuoco si stanno dirigendo sul posto, con otto mezzi del Comando di via Messina.

Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un incendio provocato da un problema di natura elettrica. Il rogo ha provocato, tra l’altro, l’interruzione della fornitura di corrente elettrica in molti edifici della zona, in un’area che arriva almeno fino a corso Europa.