La vittima aveva 19 anni

La scorsa notte, intorno alle 3, sull’A1, c’è stato un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174, in direzione sud.

La vittima, di origine congolese, aveva 19 anni.

Un ferito di 58 anni è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato in rianimazione, prognosi riservata. Due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Baggiovara: un 34enne ghanese per una ferita alla coscia, dimesso con 7 giorni di prognosi; un 47enne, contuso, dimesso con 3 giorni di prognosi. Tre feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Modena: un italiano, un singalese e un insiano, tutti dimessi con sette giorni di prognosi.

Sul posto la polizia stradale con i soccorsi, 118 e vigili del fuoco.

Gli altri viaggiatori del pullman sono stati accompagnati in una area di servizio dove poi li ha raggiunti un altro mezzo. Si sono registrate lunghe code.

Il pullman, come riferito dai vigili del fuoco, ha impattato contro la barriera laterale per cause ancora da accertare.

L’autista del mezzo, un 56enne di Alatri (Frosinone), è stato sottoposto è stato sottoposto ai test dell’alcool e della droga che hanno dato esito negativo. Inoltre, si è appreso che non stava parlando al cellulare al momento dell’incidente. E anvora: il bus non superavai limiti stabiliti per quel tratto di autostrada. Quindi, tra le ipotesi una cauasa esterna come la condotta di un altro automobilista o il passaggio improvvio di un animale.

Tra i feriti c’è anche il secondo autista, un 58enne di Cassino (Frosinone).

Delle indagini si sta occupando la procura di Modena.