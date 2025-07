Nei pressi dello svincolo di Borgone Susa

Un drammatico scontro frontale sulla A32 Torino-Bardonecchia, causato da un’auto contromano, lascia una vittima e tre feriti, paralizzando il traffico per ore. Le autorità indagano sulla dinamica e sull’impatto dei cantieri stradali.

Nel tardo pomeriggio di oggi, 31 luglio, un grave incidente stradale ha interessato l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, nei pressi dello svincolo di Borgone Susa, in direzione Francia.

Un’auto, guidata da un uomo di oltre 90 anni, ha imboccato la carreggiata contromano, provocando un violento scontro frontale con un altro veicolo. Il bilancio è tragico: una donna ultraottantenne, passeggera dell’auto contromano, ha perso la vita, mentre tre persone, tra cui il conducente del mezzo contromano, sono rimaste ferite. L’autostrada è stata chiusa per ore in entrambe le direzioni, tra Borgone e Chianocco, causando disagi significativi al traffico.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:00 nei pressi di San Didero, non lontano dallo svincolo di Borgone Susa. Una Fiat Panda, guidata da un anziano conducente, ha percorso diversi metri in direzione opposta al flusso di traffico, finendo per scontrarsi con un veicolo che procedeva regolarmente verso Bardonecchia. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo alla passeggera, una donna di oltre 80 anni, dichiarata deceduta sul posto dai sanitari del 118. Il conducente contromano, anch’egli ultraottantenne, è stato elitrasportato in condizioni critiche al CTO di Torino. Altri due occupanti del secondo veicolo sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali di Torino e Rivoli. La polizia stradale di Susa sta conducendo i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’evento.

Intervento dei soccorsi

L’intervento dei soccorritori è stato immediato. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Susa e Rivalta, supportate dal nucleo elicotteri. I pompieri hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere delle auto coinvolte, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti. Un elisoccorso ha trasportato il conducente dell’auto contromano, in condizioni gravi, al CTO di Torino. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura totale dell’autostrada in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Borgone e Chianocco, per garantire la sicurezza e consentire i rilievi. La società Sitaf, che gestisce la tratta, ha attivato percorsi alternativi per deviare il traffico.

Il ruolo dei cantieri stradali

Le indagini si stanno concentrando su un possibile collegamento tra l’incidente e i cantieri stradali attivi lungo la A32. Alcune testimonianze suggeriscono che il conducente contromano possa essere stato confuso dalla segnaletica temporanea nei pressi dello svincolo di Borgone Susa, dove sono in corso lavori di manutenzione. La presenza di cantieri, che spesso comportano restringimenti di carreggiata o deviazioni, potrebbe aver contribuito all’errore umano. Gli inquirenti stanno verificando se il veicolo sia entrato dalla rampa sbagliata o se la segnaletica alterata dai lavori abbia influito sulla dinamica.

Foto: Il Messaggero.