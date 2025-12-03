Dramma nel Bergamasco

Dramma alla Montello Spa, azienda specializzata nel riciclo. Il giovane lavoratore era un manutentore esterno. Inutili i soccorsi. Indagini in corso da parte di Carabinieri e Ats.

Un altro infortunio mortale scuote il mondo del lavoro in Italia. È successo nel pomeriggio, alla Montello Spa, nota azienda del Bergamasco attiva nel settore del recupero e riciclo di materiali plastici e organici. Un operaio di 27 anni ha perso la vita mentre si trovava all’interno di una buca di carico, dove, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto da pesanti detriti.

Il giovane, che lavorava come manutentore esterno e non era quindi dipendente diretto della società, è deceduto intorno alle 17.30, nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Bergamo e i tecnici dell’Ats, chiamati a svolgere i rilievi e ad accertare le cause esatte del tragico evento

Un giovane lavoratore, una vita spezzata

Il nome della vittima non è stato ancora diffuso, in attesa della comunicazione ufficiale ai familiari. Si sa però che il giovane aveva 27 anni e operava come manutentore per una ditta esterna. Un ruolo fondamentale ma spesso soggetto a condizioni di lavoro più complesse, perché svolto all’interno di realtà industriali che prevedono una forte interazione con macchinari, impianti e infrastrutture potenzialmente pericolose.

Cosa succede ora

In attesa delle risultanze ufficiali, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto. Gli enti competenti dovranno ora verificare:

Se le procedure di sicurezza erano attive e rispettate;

Se il giovane aveva ricevuto una formazione specifica per l’attività svolta;

Se ci siano state negligenze da parte di committenti o datori di lavoro;

Se l’area fosse stata adeguatamente segnalata e monitorata.

Nel frattempo, le indagini proseguono sotto il coordinamento delle autorità giudiziarie.

Lo sapevi che…?

Secondo i dati INAIL relativi al 2024, in Italia si sono verificati oltre 600 morti sul lavoro nell’anno. I settori più colpiti sono edilizia, logistica e industria manifatturiera. La maggior parte delle vittime è composta da lavoratori under 35, spesso impiegati in ruoli operativi o di manutenzione.

