È successo in Inghilterra

Un uomo è stato arrestato nel Regno Unito dopo che ha tossito verso i passeggeri di un treno e si è rifiutato di indossare una mascherina.

Un video, diventato virale sui social media, mostra un agente di polizia che chiede all’uomo di indossare la mascherina alla stazione di Lime Street, a Liverpool. È successo mercoledì scorso, 2 settembre.

L’uomo ha rifiutato di seguire l’indicazione del poliziotto, affermando di soffrire di una «condizione medica» e ha poi lottato contro l’agente prima di essere colpito dallo spray al peperoncino. L’uomo è stato poi trattenuto in attesa dell’arrivo di rinforzi.

IL VIDEO:

La polizia britannica ferroviaria, in una dichiarazione, ha affermato: «Un uomo è stato accusato di comportamento minaccioso e ha aggredito un agente di polizia su un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.20 di mercoledì 2 settembre. Gli ufficiali avevano risposto a una segnalazione di un uomo che tossiva a due passeggeri. Comparirà davanti alla Corte dei magistrati di Liverpool e Knowsley mercoledì 6 gennaio 2021».

I passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici in Inghilterra sono obbligati per legge a indossare una mascherina o potrebbero essere multati. C’è un’eccezione per le persone che non possono indossarla a causa di una condizione medica ma devono portare con sé un certificato che la dimostri.