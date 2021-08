Ne dà notizia Al Jazeera

Centinaia di persone completamente vaccinate in Inghilterra sono state ricoverate in ospedale con la variante Delta del coronavirus. Ne dà notizia AlJazeera.

Nel suo ultimo aggiornamento sul COVID-19, il Public Health England (PHE) ha anche avvertito che sono stati osservati i primi segnali di persone che, seppur vaccinate, sono in grado di trasmettere il ceppo Delta con la stessa facilità di quelle che non hanno ricevuto alcun vaccino.

Dal 19 luglio al 2 agosto, il 55,1% delle 1.467 persone ricoverate in ospedale con la variante Delta non erano vaccinate – ha affermato il PHE – mentre il 34,9% – o 512 persone – aveva ricevuto due dosi.

Soprannominato il “giorno della libertà”, il 19 luglio è stata la data in cui l’Inghilterra ha notevolmente allentato le restrizioni.

Tutti i vaccini in uso nel Regno Unito – AstraZeneca, Moderna e Pfizer-BioNTech – richiedono che gli utenti ricevano due dosi per essere completamente vaccinati. Fino a oggi, circa il 75% della popolazione adulta del Regno Unito ha ricevuto le due vaccinazioni.

«Man mano che una parte maggiore della popolazione viene vaccinata, vedremo una percentuale relativa più elevata di persone vaccinate in ospedale», ha affermato il PHE.

Jenny Harries, amministratore delegato dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha affermato che i dati sull’ospedalizzazione hanno mostrato «ancora una volta quanto sia importante che tutti ci presentiamo per ricevere entrambe le dosi del vaccino non appena saremo in grado di farlo».

«La vaccinazione è lo strumento migliore che abbiamo per proteggere noi stessi e i nostri cari dal grave rischio di malattia che il COVID-19 può comportare», ha aggiunto Harries in una nota.

«Tuttavia, dobbiamo anche ricordare che i vaccini non eliminano tutti i rischi: è ancora possibile ammalarsi di COVID-19 e infettare gli altri», ha concluso.