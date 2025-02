L'aggressore è un cittadino francese di 26 anni

Due agenti della polizia stradale sono stati aggrediti questa mattina a martellate sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, nei pressi della stazione di servizio di Viverone Sud. L’aggressore, identificato come un cittadino francese di 26 anni, è rimasto ferito da un colpo di pistola sparato da uno degli agenti durante la colluttazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermarlo, ma la situazione è rapidamente degenerata.

La dinamica dell’aggressione: dalle molestie ai colpi di martello

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane francese si trovava nella stazione di servizio dopo aver avuto un incidente stradale, in cui non erano stati coinvolti altri veicoli. Un autista di un furgone lo aveva soccorso e accompagnato nell’area di servizio, ma una volta arrivato, il ragazzo ha cercato di entrare con forza in un’auto, minacciando le persone all’interno. A quel punto, una pattuglia della polizia stradale è intervenuta per fermarlo, ma il giovane ha reagito in modo violento.

L’aggressore ha estratto un martello nascosto sotto la giacca e ha iniziato a colpire uno degli agenti alla testa, ferendolo gravemente. L’altro poliziotto, nel tentativo di proteggere il collega e fermare l’assalitore, ha estratto la pistola d’ordinanza e ha sparato più volte, colpendo l’aggressore e in modo accidentale anche il collega.

Le condizioni dei feriti e l’intervento dei soccorsi

Subito dopo l’aggressione, sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un elicottero per trasportare i feriti negli ospedali più vicini. Uno degli agenti ha riportato gravi lesioni alla testa ed è stato trasferito d’urgenza al CTO di Torino, mentre l’altro poliziotto è stato ferito di striscio dal colpo di pistola sparato per fermare l’aggressore. Anche il giovane francese è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche.

Un clima di crescente tensione contro le forze dell’ordine

L’episodio ha scatenato reazioni immediate da parte delle istituzioni e delle forze politiche. Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte, ha dichiarato: “Siamo scioccati dalla notizia di due agenti di polizia presi a martellate. Il clima ostile alle forze dell’ordine che sta montando nel Paese, anche a causa della narrativa di una parte della politica, sta creando un ‘libera tutti’ che rischia di generare una insanabile frattura tra le istituzioni e i cittadini”.

Ruzzola ha annunciato che chiederà un dibattito in Consiglio regionale per affrontare la questione della sicurezza degli agenti: “Notizie di aggressioni ad agenti di polizia sono ormai all’ordine del giorno e tutto questo è intollerabile. È ora che la politica faccia scudo per tutelare la vita dei nostri agenti, che sono servitori dello Stato”.

Indagini in corso: chi era l’aggressore?

Le autorità stanno cercando di ricostruire il profilo dell’aggressore e il motivo dietro il suo comportamento violento. Dai primi accertamenti, sembra che il giovane francese non fosse noto alle forze dell’ordine italiane, ma restano ancora da chiarire le circostanze che lo hanno portato a compiere l’attacco. La Polizia Stradale e la Procura competente stanno indagando sull’episodio, valutando anche eventuali precedenti nel paese di origine del sospettato.