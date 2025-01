Doveva arrivare a scuola ma non è mai arrivata. Un profondo dolore ha colpito la comunità di Niscemi per la tragica morte di Aurora Pitino, di soli nove anni, vittima di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 11 che collega Niscemi a Gela. Avrebbe perso improvvisamente il controllo della Fiat Panda, la mamma della piccola, finendo la sua corsa contro un muro. L’impatto è stato talmente forte che non c’è stato nulla da fare per la piccola Aurora che, insieme ai suoi fratelli, si stava recando a scuola.

Tre feriti e il decesso della bimba di 9 anni

Il tragico impatto si è consumato a pochi metri da casa della famiglia Pitino. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Aurora è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ma purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Attualmente, la madre è ricoverata in ospedale in gravi condizioni mentre gli altri due bambini di 7 e 4 anni hanno riportato ferite più lievi.

La passione per la danza

Aurora era conosciuta e amata da tutti. Aveva una grande passione per la danza e i balli caraibici, aveva partecipato ai campionati regionali Csen a Catania lo scorso maggio con la scuola Dance Cool di Niscemi. Il maestro della scuola ha voluto dedicarle un pensiero: “Ciao piccola Aurora – ha scritto – che brutta notizia stamattina. Continuerai a vivere curiosa e sorridente nei nostri cuori. Vegli da lassù sulla tua famiglia”.

In segno di lutto, la scuola di danza ha deciso di sospendere le lezioni previste per oggi. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio sui social: “Gioia mia angioletto meraviglioso non doveva andare così piccolina”.

“Non ci sono parole… proprio la scorsa settimana in piazza ho avuto modo di conoscere Aurora i suoi la sua sorellina il fratellino e la mamma.. straziante notizia. Piccolina adesso sei un angelo veglia sui tuoi fratellini e sulla tua mamma”.

Poi ancora un altro ricordo: “Eri un fiore che stava sbocciando, sempre allegra e con la voglia di realizzare i tuoi sogni. Ora ballerai con gli angeli, dolce Aurora. Dai tanta forza alla tua mamma e al tuo papà”.

La dinamica

Avrebbe perso il controllo dell’auto. Un impatto violento che provocato la morte di una bimba di 9 anni e il ferimento di quattro passeggeri. Dramma sulla Strada provinciale 11 di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove questa mattina un’auto con a bordo una donna e tre bambini, di 9, 5 e 4 anni ha avuto un incidente autonomo: la bimba di 9 anni è deceduta qualche ora dopo in ospedale. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime.

Era stata condotta immediatamente dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto la mamma dei tre bimbi, una 36 enne, che a causa del manto stradale scivoloso ha perso il controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica.